Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июля

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. В МВФ НАЗВАЛИ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С УКРАИНОЙ ПОСЛЕ ОТСТАВКИ СМОЛИЯ. Для выполнения условий программы Stand by и получить оставшееся финансирование Украина должна, как минимум, сохранить текущую модель управления центральным банком. (подробнее)

2. УКРАИНА И НАТО УСИЛЯТ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЧЕРНОМ МОРЕ. Стороны согласились увеличить патрулирование в воздухе и присутствие кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. (подробнее)

3. ИНФЛЯЦИЯ В ИЮНЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ. Рост потребительских цен в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2%, с начала года инфляция составила 2%. (подробнее)

4. УБИЙСТВО НОЗДРОВСКОЙ: ПОДОЗРЕВАЕМОМУ ПРОДЛИЛИ АРЕСТ. Шевченковский районный суд Киева до 7 сентября продлил арест Юрию Россошанскому, подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской в декабре 2017 года. (подробнее)

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ЗАЯВИЛ О РЕЙДЕРСТВЕ. Полиция проводит обыски в киевском офисе компании "Экония", на заводе в Золотоноше и в доме президента компании. (подробнее)

6. АРКАДИЯ БАБЧЕНКО В РОССИИ ВКЛЮЧИЛИ В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ. На сайте Росфинмониторинга в перечне лиц, которых подозревают в терроризме или экстремизме, появились две записи с ФИО российского журналиста. (подробнее)

7. ПАДЕНИЕ ВВП ЗАМЕДЛИЛОСЬ. В мае результаты деятельности в большинстве отраслей экономики демонстрировали замедление темпов падения. (подробнее)

8. КОМИТЕТ РАДЫ ОДОБРИЛ ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ В ОКТЯБРЕ. Выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей предлагается не проводить. (подробнее)

9. МИНИСТР ФИНАНСОВ: УКРАИНА ПРОШЛА ПИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. В июне уже запустились экономические процессы, которые подтверждают, что экономика выходит из кризиса. (подробнее)

Читайте также:

"Прошло четыре Града. Это наши". Как полковник ФСБ руководил боевиками на Донбассе

Плохие кредиты, ипотека по 10% и будущая книга. Интервью с СЕО Ощадбанка Андреем Пышным

Куратор оккупированного Донбасса от России. Интервью Козака - за минуту

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.