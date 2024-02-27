Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 27 февраля

Силы обороны уничтожили два Су-34 оккупантов за день, Макрон и Столтенберг об отправке войск НАТО в Украину и другие новости

Су-34 (Фото: Википедия)

1. Европейские лидеры обсудили возможность отправки войск в Украину – основные положения. На встрече по поддержке Украины, которую созвал президент Франции Эмманюэль Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные тезисы представителей стран-союзников по этому поводу (подробнее).

2. Столтенберг: НАТО не планирует отправлять свои войска в Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять своих военных в Украину. По его словам, союзники из НАТО оказывают Украине "беспрецедентную поддержку уже длительное время" (подробнее).

3. Силы обороны сбили второй за день Су-34 РФ. ВСУ: Должны были прекратить "авиационные мясные штурмы" – фото. Украинские военные сбили второй за день российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он подчеркнул, что при таких потерях боевой и специальной авиации "россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы" (подробнее).

4. Европарламент одобрил помощь 50 млрд евро для Украины. Европейский парламент во вторник, 27 февраля, одобрил предоставление 50 млрд евро помощи Украине на период 2024-2027 годов, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Согласно институциональным процедурам ЕС, решение также должен поддержать Совет Европейского союза, после чего оно вступит в силу (подробнее).

5. Силы обороны отошли от Степного и Северного вблизи Авдеевки. Украинские подразделения отошли от сел Степное и Северное вблизи Авдеевки. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью против 27 февраля. Там, говорит Лиховой, россияне понесли большие потери (подробнее).

6. Силы обороны заблокировали штурмовые группы оккупантов в окрестностях Орловки вблизи Авдеевки – ВСУ. Штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении. Об этом LIGA.net сообщил отдел по связям с общественностью ОВСУ "Таврия". По состоянию на утро 27 февраля стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев (подробнее).

7. Мобилизация. Электронный кабинет заработает через два месяца после подписания закона — Минобороны. Электронный кабинет для военнообязанных заработает через два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подпишет соответсвующий закон, который приняла Верховная Рада. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко (подробнее).

8. Пашинский вышел на свободу под залог 272,5 млн грн. Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский, которого 26 февраля арестовали по подозрению в коррупции, уже вышел на свободу под залог. По его словам, полный залог был внесен за него предприятиями-членами Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности. Одно из известнейших и крупнейших предприятий ассоциации – ООО "Украинская бронетехника". НАБУ считает, что Пашинский – настоящий владелец этой компании, хотя сам бывший депутат это отрицает (подробнее).

9. "Майдан-3". Комитет президента по разведке раскрыл планы оккупантов. Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков (подробнее).

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