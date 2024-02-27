Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 27 лютого

Сили оборони знищили два Су-34 окупантів за день, Макрон та Столтенберг про відправлення військ НАТО в Україну та інші новини

Су-34 (Фото: Вікіпедія)

1. Європейські лідери обговорили можливість відправлення військ в Україну – основні тези. На зустрічі щодо підтримки України, яку скликав президент Франції Емманюель Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників із цього приводу (детальніше).

2. Столтенберг: НАТО не планує відправляти свої війська в Україну. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти своїх військових в Україну. За його словами, союзники з НАТО надають Україні "безпрецедентну підтримку вже тривалий час" (детальніше).

3. Сили оборони збили другий за день Су-34 РФ. ЗСУ: Мали б припинити "авіаційні м’ясні штурми" – фото. Українські військові збили другий за день російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він наголосив, що за таких втрат бойової та спеціальної авіації "росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми" (детальніше).

4. Європарламент схвалив допомогу 50 млрд євро для України. Європейський парламент у вівторок, 27 лютого, схвалив надання 50 млрд євро допомоги Україні на період 2024-2027 років, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Згідно з інституційними процедурами ЄС, рішення також має підтримати Рада Європейського союзу, після чого воно набуде чинності (детальніше).

5. Сили оборони відійшли від Степового та Сєверного поблизу Авдіївки. Українські підрозділи відійшли від сіл Степове та Сєверне поблизу Авдіївки. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, запеклі бої за Сєверне тривали протягом від учорашнього вечора та вночі проти 27 лютого. Там, каже Лиховій, росіяни зазнали великих втрат (детальніше).

6. Сили оборони заблокували штурмові групи окупантів на околицях Орлівки поблизу Авдіївки – ЗСУ. Штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку. Про це LIGA.net повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія". Станом на ранок 27 лютого стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки й Бердичів (детальніше).

7. Мобілізація. Електронний кабінет запрацює за два місяці після підписання закону — Міноборони. Електронний кабінет для військовозобов'язаних запрацює за два місяці після того, як президент Володимир Зеленський підпише відповідний закон, який ухвалила Верховна Рада. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко (детальніше).

8. Пашинський вийшов на свободу під заставу 272,5 млн грн. Колишній депутат Верховної Ради Сергій Пашинський, якого 26 лютого заарештували за підозрою в корупції, вже вийшов на свободу під заставу. За його словами, повну заставу внесли за нього підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Одне з найвідоміших і найбільших підприємств асоціації – ТОВ "Українська бронетехніка". НАБУ вважає, що Пашинський – справжній власник цієї компанії, хоча сам колишній депутат це заперечує (детальніше).

9. "Майдан-3". Комітет президента з розвідки розкрив плани окупантів. Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників (детальніше).

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