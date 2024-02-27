Сили оборони збили другий за день Су-34 РФ. ЗСУ: Мали б припинити "авіаційні м’ясні штурми" – фото

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що винищувач збили на Східному напрямку

Су-34 росіян (Фото: EPA)

Українські військові збили другий за день російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!" – заявив Олещук.

Командувач наголосив, що за таких втрат бойової та спеціальної авіації "росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".

ДОПОВНЕНО О 16:12. Також Олещук опублікував світлину палаючого винищувача.

"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!", – написав він.

Палаючий Су-34 (Фото: Микола Олещук)

Сьогодні зранку Олещук повідомив про те, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на Східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34.

19 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

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