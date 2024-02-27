Силы обороны сбили еще Су-34 РФ. ВСУ: Должны бы прекратить "авиационные мясные штурмы"дополнено
Украинские военные сбили второй за день российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"Около 14.00 отработали по дежурному Су-34. Направление – то же самое! Цель – неизменна!" – заявил Олещук.
Командующий подчеркнул, что при таких потерях боевой и специальной авиации "россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".
ДОПОЛНЕНО В 16:12. Также Олещук опубликовал фотографию горящего истребителя.
"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это – горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!", – написал он.
Сегодня утром Олещук сообщал о том, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на Восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.
20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".
- 17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34.
- 19 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.
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