Силы обороны сбили еще Су-34 РФ. ВСУ: Должны бы прекратить "авиационные мясные штурмы"

Су-34 россиян (Фото: EPA)

Украинские военные сбили второй за день российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Около 14.00 отработали по дежурному Су-34. Направление – то же самое! Цель – неизменна!" – заявил Олещук.

Командующий подчеркнул, что при таких потерях боевой и специальной авиации "россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

ДОПОЛНЕНО В 16:12. Также Олещук опубликовал фотографию горящего истребителя.

"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это – горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!", – написал он.

Горящий Су-34 (Фото: Николай Олещук)

Сегодня утром Олещук сообщал о том, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на Восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34.

19 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

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