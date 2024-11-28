Девять главных новостей Украины и мира на 23:00 28 ноября
- Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Президент Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября, подписал закон о государственном бюджете на 2025 год, который Верховная Рада приняла 19 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Массированная атака 28 ноября. В Воздушных силах рассказали о тактике и целях россиян. Во время воздушных атак россияне применяют большое количество ракет и беспилотников, на отдельных направлениях часто их количество превышает количество средств прикрытия. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
- Зеленский подписал закон о повышении налогов. Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налоговых поступлений в период действия военного положения (законопроект №11416-д), принятый Верховной Радой еще 10 октября. Об этом сообщается на сайте парламента.
- Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot – фото. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что его страна передала Украине три пусковые установки к системам Patriot. Об этом он написал в соцсети Х.
- У Рютте спросили, кто должен посадить Путина за стол переговоров. Ответил: И Трамп, и НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, что Запад прежде всего должен убедиться в том, что Украина находится в достаточно сильной позиции, чтобы начинать переговоры с Россией. Так он ответил на вопрос, кто, по его мнению, должен посадить диктатора РФ Владимира Путина за стол переговоров.
- Украина получит от ЕС 18 млрд евро по механизму G7: меморандум. В четверг, 28 ноября, подписан меморандум о предоставлении Европейским союзом Украине дополнительной макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро, обеспеченной доходами от замороженных российских активов, в рамках пакета Большой семерки (G7) на $50 млрд, сообщил в четверг, 28 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Премьер Грузии заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028-го. Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Эхо Кавказа.
- ОГП: Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожском направлении. Российские захватчики казнили пятерых украинских военнопленных в Запорожской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
- Под Покровском оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных – фото. В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты казнили еще четырех украинских военнослужащих, взятых в плен. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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