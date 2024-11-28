Дев'ять головних новин України та світу на 23:00 28 листопада
- Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Президент Володимир Зеленський у четвер, 28 листопада, підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, який Верховна Рада ухвалила 19 листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Масова атака 28 листопада. У Повітряних силах розповіли про тактику та цілі росіян. Під час повітряних атак росіяни застосовують велику кількість ракет та безпілотників, на окремих напрямках часто їх кількість перевищує кількість засобів прикриття. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.
- Зеленський підписав закон щодо підвищення податків. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податкових надходжень у період дії воєнного стану (законопроєкт №11416-д), ухвалений Верховною Радою ще 10 жовтня. Про це повідомляється на сайті парламенту.
- Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot – фото. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передала Україні три пускові установки до систем Patriot. Про це він написав у соцмережі Х.
- У Рютте запитали, хто має посадити Путіна за стіл переговорів. Відповів: І Трамп, і НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, що Захід насамперед має переконатися в тому, що Україна перебуває у досить сильній позиції, щоб розпочати переговори з Росією. Так він відповів на запитання, хто, на його думку, має посадити диктатора РФ Володимира Путіна за стіл переговорів.
- Україна отримає від ЄС 18 млрд євро за механізмом G7: меморандум. У четвер, 28 листопада, підписано меморандум про надання Європейським союзом Україні додаткової макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро, забезпеченої доходами від заморожених російських активів, у рамках пакету Великої сімки (G7) на $50 млрд, повідомив у четвер, 28 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Прем'єр Грузії заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028-го. Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє Ехо Кавказу.
- ОГП: Росіяни розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку. Російські загарбники стратили п'ятьох українських військовополонених у Запорізькій області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
- Під Покровськом окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених – фото. У Покровському районі Донецької області російські окупанти стратили ще чотирьох українських військовослужбовців, взятих у полон. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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