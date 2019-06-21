Дипломат Богдан Яременко идет в Раду от Слуги народа

Богдан Яременко

Дипломат, экс-консул Украины в Эдинбурге и Стамбуле, глава правления общественной организации Майдан Закордонних Справ Богдан Яременко баллотируется в Верховную Раду от партии Слуга народа. Об этом он сообщил в Facebook.

Яременко баллотируется в одномандатном округе №215 (Киев).

Ранее сегодня сообщалось, что Слуга народа подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.

20 июня Конституционный суд признал указ президента о роспуске парламента и назначении досрочных выборов конституционным. Таким образом, выборы пройдут 21 июля.

Читайте также: Найем решил не переизбираться