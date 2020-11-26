Дипломаты Лукашенко вручили украинскому послу ноту из-за киевских акций протеста

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла: дипломаты режима Лукашенко посетовали на "непрекращающуюся серию антибелорусских акций" у посольства страны в Киеве. Об этом пишет пресс-служба МИД Беларуси.

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Игорю Кизиму вручили ноту с "решительным протестом" из-за акций (видео – Укринформ) около посольства и "потребовали обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипмиссии".

"Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны", – пишут в Минске.

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Дипломаты Беларуси считают, что некие "радикальные элементы" якобы угрожают работе посольства, сотрудникам и членам их семей. Также МИД РБ ждет реакции Украины на "провокации" и "акты вандализма" против почетного консульства во Львове: в Минске надеются, что виновные понесут наказание.

Сегодня в Минске проходит встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.

Глава МИД Кулеба в конце октября сказал, что с оппозицией Беларуси Украина будет говорить, когда там определятся с позицией по Крыму.

30 октября он добавил, что с 5 ноября Украина официально будет называть Лукашенко "просто Александром Лукашенко", то есть без должности/статуса.

15 ноября в Минске силовики разогнали акцию памяти убитого активиста и разрушили его мемориал.

20 ноября Лукашенко снова заговорил о "центре американских спецслужб" в Киеве. Глава МИД Кулеба ответил мемом.

Евгений Пилипенко

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