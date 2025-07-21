Директор НАБУ об обысках: Есть слухи, что соберутся нардепы

Руководитель антикоррупционного ведомства Кривонос заявил, что в НАБУ продолжается анализ ситуации с обысками и подозрениями

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22 июля народные депутаты могут собраться насчет ситуации с обысками и подозрениями работникам Национального антикоррупционного бюро и проверкой в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщил для текста LIGA.net директор ведомства Семен Кривонос.

"Есть слухи, что завтра собираются нардепы, но что именно планируется – пока не знаем", – заявил чиновник.

Он также рассказал, что в НАБУ продолжается анализ ситуации, и ведомство готовит отдельные объяснения.

Между тем глава фонда DEJURE и экс-судья Михаил Жернаков заявил LIGA.net, что международные партнеры еще отреагируют на ситуацию с НАБУ и САП. По его словам, речь идет не просто об остановке реформ – а об уничтожении наиболее важных антикоррупционных органов.

"Их эффективность действительно уничтожается. Это будет иметь последствия, – в том числе, не будем бояться этого слова, для европейской интеграции. А это дорога к проигрышу, учитывая то, что интеграция в Евросоюз и фактически закрепление в евроатлантическом пространстве – это один из признаков нашей возможной победы", – отметил Жернаков