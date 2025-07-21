Директор НАБУ об обысках: Есть слухи, что соберутся нардепы
22 июля народные депутаты могут собраться насчет ситуации с обысками и подозрениями работникам Национального антикоррупционного бюро и проверкой в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщил для текста LIGA.net директор ведомства Семен Кривонос.
"Есть слухи, что завтра собираются нардепы, но что именно планируется – пока не знаем", – заявил чиновник.
Он также рассказал, что в НАБУ продолжается анализ ситуации, и ведомство готовит отдельные объяснения.
Между тем глава фонда DEJURE и экс-судья Михаил Жернаков заявил LIGA.net, что международные партнеры еще отреагируют на ситуацию с НАБУ и САП. По его словам, речь идет не просто об остановке реформ – а об уничтожении наиболее важных антикоррупционных органов.
"Их эффективность действительно уничтожается. Это будет иметь последствия, – в том числе, не будем бояться этого слова, для европейской интеграции. А это дорога к проигрышу, учитывая то, что интеграция в Евросоюз и фактически закрепление в евроатлантическом пространстве – это один из признаков нашей возможной победы", – отметил Жернаков
- Послы стран Группы семи (G7) отреагировали на масштабные обыски у сотрудников НАБУ – имеют "серьезные беспокойства" и намерены обсудить эти события с руководством украинского правительства.
- Ранее СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении одного из руководителей детективов НАБУ – чиновника задержали по подозрению в ведении бизнеса в РФ. Также задержан сотрудник Центрального аппарата ведомства, который, по версии следствия, шпионил в пользу Москвы. В отношении одного из фигурантов НАБУ заявило, что ранее проверка СБУ не обнаружила доказательств его сотрудничества с бывшим украинским чиновником, перешедшим на сторону оккупантов.
- В целом НАБУ сообщило о 70 обысках у по меньшей мере 15 своих работников. Параллельно с СБУ и ОГП, Госбюро расследований вручило три подозрения сотрудникам НАБУ за участие в авариях в 2021 и 2023 годах.
- Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Каленюк заявила LIGA.net, что масштабные обыски у сотрудников НАБУ являются "местью" руководства страны за расследование в отношении близких друзей и окружения президента Зеленского.
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