Директор НАБУ про обшуки: Є чутки, що зберуться нардепи

Керівник антикорупційного відомства Кривонос заявив, що в НАБУ триває аналіз ситуації з обшуками і підозрами

Ілюстративне фото: Depositphotos

22 липня народні депутати можуть зібратися стосовно ситуації з обшуками та підозрами працівникам Національного антикорупційного бюро й перевіркою у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомив для тексту LIGA.net директор відомства Семен Кривонос.

"Є чутки, що завтра збираються нардепи, але що саме планується – наразі не знаємо", – заявив посадовець.

Він також розповів, що в НАБУ триває аналіз ситуації, і відомство готує окремі пояснення.

Тим часом очільник фундації DEJURE та екссуддя Михайло Жернаков заявив LIGA.net, що міжнародні партнери ще відреагують на ситуацію з НАБУ і САП. За його словами, йдеться не просто про зупинку реформ – а про знищення найбільш важливих антикорупційних органів.

"Їхня ефективність дійсно знищується. Це матиме наслідки, – в тому числі, не будемо боятися цього слова, для європейської інтеграції. А це дорога до програшу, зважаючи на те, що інтеграція до Євросоюзу і фактично закріплення в євроатлантичному просторі – це одна з ознак нашої можливої перемоги", – зазначив Жернаков