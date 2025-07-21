Директор НАБУ про обшуки: Є чутки, що зберуться нардепи
22 липня народні депутати можуть зібратися стосовно ситуації з обшуками та підозрами працівникам Національного антикорупційного бюро й перевіркою у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомив для тексту LIGA.net директор відомства Семен Кривонос.
"Є чутки, що завтра збираються нардепи, але що саме планується – наразі не знаємо", – заявив посадовець.
Він також розповів, що в НАБУ триває аналіз ситуації, і відомство готує окремі пояснення.
Тим часом очільник фундації DEJURE та екссуддя Михайло Жернаков заявив LIGA.net, що міжнародні партнери ще відреагують на ситуацію з НАБУ і САП. За його словами, йдеться не просто про зупинку реформ – а про знищення найбільш важливих антикорупційних органів.
"Їхня ефективність дійсно знищується. Це матиме наслідки, – в тому числі, не будемо боятися цього слова, для європейської інтеграції. А це дорога до програшу, зважаючи на те, що інтеграція до Євросоюзу і фактично закріплення в євроатлантичному просторі – це одна з ознак нашої можливої перемоги", – зазначив Жернаков
- Посли країн Групи семи (G7) відреагували на масштабні обшуки у співробітників НАБУ – мають "серйозні занепокоєння" і намір обговорити ці події з керівництвом українського уряду.
- Раніше СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття одного з керівників детективів НАБУ – чиновника затримали за підозрою у веденні бізнесу у РФ. Також затримано співробітника Центрального апарату відомства, який, за версією слідства, шпигував на користь Москви. Стосовно одного з фігурантів НАБУ заявило, що раніше перевірка СБУ не виявила доказів його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.
- Загалом НАБУ повідомило про 70 обшуків у щонайменше 15 своїх працівників. Паралельно з СБУ та ОГП, Держбюро розслідувань вручило три підозри співробітникам НАБУ за участь в аваріях у 2021 та 2023 роках.
- Виконавча директорка Центру протидії корупції Каленюк заявила LIGA.net, що масштабні обшуки у співробітників НАБУ є "помстою" керівництва країни за розслідування стосовно близьких друзів й оточення президента Зеленського.
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