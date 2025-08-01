Директор НАБУ заявил, что вмешательств в расследования не произошло
Генеральный прокурор Руслан Кравченко после принятия скандального закона, лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, не вмешивался в расследования, которые проводили эти органы. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии Суспильному.
"Он не запрашивал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел другим правоохранительным органам, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", – сказал Кривонос.
Директор НАБУ подтвердил, что предложенный президентом Володимиром Зеленским закон, принятый 31 июля, полностью восстанавливает независимость антикоррупционных органов.
"Первое и важное: руководитель САП Александр Клименко сегодня может сообщать о подозрении чиновникам категории А, народным депутатам, министрам, то есть всем топ-чиновникам. Это то, что было ликвидировано в предыдущем законопроекте об уничтожении независимости, который передавал эти полномочия генеральному прокурору", – заявил Кривонос.
Он добавил, что теперь глава САП также может самостоятельно формировать группу прокуроров в уголовном производстве. Это важно, поскольку обычно в особо чувствительных делах он назначает прокурором только себя, чтобы снизить риски утечки информации.
- 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 депутата. Это привело к акциям протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент заявил, что "услышал улицу", и пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 31 июля Верховная Рада поддержала в целом и за основу законопроект президента, и в тот же день он его подписал. Закон был опубликован и вступил в силу 1 августа.
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