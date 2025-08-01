Директор НАБУ заявил, что вмешательств в расследования не произошло

Генпрокурор не воспользовался полномочиями в отношении антикоррупционных органов, которые ему предоставлял отмененный скандальный закон

Семен Кривонос (Facebook директора НАБУ)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко после принятия скандального закона, лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, не вмешивался в расследования, которые проводили эти органы. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии Суспильному.

"Он не запрашивал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел другим правоохранительным органам, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", – сказал Кривонос.

Директор НАБУ подтвердил, что предложенный президентом Володимиром Зеленским закон, принятый 31 июля, полностью восстанавливает независимость антикоррупционных органов.

"Первое и важное: руководитель САП Александр Клименко сегодня может сообщать о подозрении чиновникам категории А, народным депутатам, министрам, то есть всем топ-чиновникам. Это то, что было ликвидировано в предыдущем законопроекте об уничтожении независимости, который передавал эти полномочия генеральному прокурору", – заявил Кривонос.

Он добавил, что теперь глава САП также может самостоятельно формировать группу прокуроров в уголовном производстве. Это важно, поскольку обычно в особо чувствительных делах он назначает прокурором только себя, чтобы снизить риски утечки информации.