Директор НАБУ заявив, що втручань в розслідування не сталося
Генеральний прокурор Руслан Кравченко після ухвалення скандального закону, що позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, не втручався у розслідування, які проводили ці органи. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в коментарі Суспільному.
"Він не витребовував справи, він їх не вивчав, він не визначав підслідність наших справ за іншими правоохоронними органами, тобто жодного втручання в цій частині не сталося", – сказав Кривонос.
Директор НАБУ підтвердив, що запропонований президентом Володимиром Зеленським закон, ухвалений 31 липня, повністю відновлює незалежність антикорупційних органів.
"Перше і важливе те, що керівник САП Олександр Клименко на сьогодні може повідомляти про підозру чиновникам категорії А, народним депутатам, міністрам, тобто всім топпосадовцям. Це те, що було ліквідовано в попередньому законопроєкті про знищення незалежності, який передавав ці повноваження генеральному прокурору", – заявив Кривонос.
Він додав, що також тепер голова САП може самостійно створювати групу прокурорів у кримінальному провадженні. Це важливо, оскільки зазвичай в особливо чутливих справах він призначає прокурором тільки себе, щоб зменшити ризики витоку інформації.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент заявив, що "почув вулицю", та пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 31 липня ВР підтримала за основу і в цілому законопроєкт президента, того самого дня він його підписав. Закон був опублікований та набрав чинності з 1 серпня.
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