Директор НАБУ заявив, що втручань в розслідування не сталося

Семен Кривонос (Facebook директора НАБУ)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко після ухвалення скандального закону, що позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, не втручався у розслідування, які проводили ці органи. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в коментарі Суспільному.

"Він не витребовував справи, він їх не вивчав, він не визначав підслідність наших справ за іншими правоохоронними органами, тобто жодного втручання в цій частині не сталося", – сказав Кривонос.

Директор НАБУ підтвердив, що запропонований президентом Володимиром Зеленським закон, ухвалений 31 липня, повністю відновлює незалежність антикорупційних органів.

"Перше і важливе те, що керівник САП Олександр Клименко на сьогодні може повідомляти про підозру чиновникам категорії А, народним депутатам, міністрам, тобто всім топпосадовцям. Це те, що було ліквідовано в попередньому законопроєкті про знищення незалежності, який передавав ці повноваження генеральному прокурору", – заявив Кривонос.

Він додав, що також тепер голова САП може самостійно створювати групу прокурорів у кримінальному провадженні. Це важливо, оскільки зазвичай в особливо чутливих справах він призначає прокурором тільки себе, щоб зменшити ризики витоку інформації.