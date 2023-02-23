Джонсон заявил о "замысле" стать новым генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не против стать новым генсеком НАТО. Об этом он сказал в эфире украинского телемарафона.

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Журналистка Наталья Мосейчук отметила, что Джонсон был журналистом, писателем, министром иностранных дел и премьер-министром.

"Когда вы возглавите НАТО?" – спросила она.

Джонсон назвал это "чудесной и очень удачной мыслью". Он подчеркнул, что такой замысел действительно есть, "и пусть никто никогда не забывает, что есть здесь в резерве такой кандидат".

"В этот раз, я думаю, мне повезет. Потому что в последний раз, я припоминаю, Марио Драги сказал, что следующий [генсек] должен быть от Европейского Союза, однако я с ним не соглашаюсь. Чего это так? Думаю, есть и другие члены-кандидаты вне ЕС. Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата", – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что это "очень хорошая" и важная должность, однако считает, что его шансы стать генсеком можно прировнять к шансам получить Нобелевскую премию.

"Но было бы хорошо. Пока что не анонсировалось кандидатство, но посмотрим", – сказал Джонсон.

Он добавил, что будет поддерживать Украину до окончательной победы над РФ вне зависимости от того, какую должность будет занимать.

В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2022 году Столтенбергу продлили срок его полномочий.

Столтенберг не будет добиваться еще одного продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, в октябре 2023 года.

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Оксана Житнюк

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