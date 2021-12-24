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Для отражения атаки России. США работают над планом передачи Украине разведданных – NYT

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 11:26
Для отражения атаки России. США работают над планом передачи Украине разведданных – NYT - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Пентагон работает над планом по предоставлению Украине оперативных разведданных, чтобы та могла эффективно реагировать при возможном вторжении России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента США Джо Байдена.

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Журналисты отмечают, что этот план наверняка вызовет возмущение России, если его одобрит Байден. Однако именно предоставление таких разведданных может помочь Украине предотвратить потенциальную атаку России.

Источники NYT говорят, что оперативные разведданные будут включать в себя изображения российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении сил РФ позволит определять, собираются ли силы РФ пересечь границу.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что группа американских советников посетила Украину для оценки ее потребности в противовоздушной обороне.

Также источники издания говорят, что в американском руководстве рассматривают идеи предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружения, которое планировалось отправить в Афганистан до его захвата талибами. Однако передача разведданных является наиболее значимой из этих идей для сопротивления возможному вторжению РФ, пишут журналисты.

В издании отмечают, что администрация Байдена осознала, насколько важна для украинского правительства оперативная информация в режиме реального времени. Один из источников NYT отметил, что США уже передают Украине больше разведматериалов, чем это было до стягивания к ее границам российских войск.

Источники издания при этом отмечают, что администрация Байдена должна сделать правильный посыл: увеличить помощь украинским военным, чтобы предотвратить вторжение, но не до такой степени, чтобы Россия "почувствовала угрозу и начала действовать".

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Марк Сировой
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