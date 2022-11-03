Для возвращения России к зерновой сделке с Путиным говорили на языке силы – Кулеба
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным использовали "язык силы" и поэтому Россия вернулась к зерновой сделке. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Cadena SER.
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Глава МИД подчеркнул, что Украина никогда не использовала зерновой коридор в военных целях и не собирается этого делать.
По его словам, заявления России о якобы полученных от Украины "гарантиях" – это ее попытка "соблюсти приличия".
"Россия вернулась к зерновой инициативе не потому, что кто-то давал ей какие-то гарантии, а потому, что было много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции. И говорили на понятном Путину языке, который является языком силы. Это не был язык уступок. Это был язык силы", – пояснил Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что попытка задобрить Путина никогда не срабатывала, срабатывает только язык силы и подкрепление слов действиями.
"В этой конкретной ситуации была согласованная позиция между ООН, Турцией и Украиной, и Россия вернулась к украинской инициативе", – заявил Кулеба.
- 29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты.
- В тот же день Россия заявила, что приостанавливает участие в "зерновой сделке" из-за атаки в Севастополе, но утром 2 ноября, после того как Турция, Украина и ООН согласовали дальнейший проход зерновозов, невзирая на демарш Кремля, вернулась в сделку.
- 2 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "решила вернуться" к зерновой сделке, якобы получив от Украины "гарантии" неиспользования коридора в военных целях. В МИД ответили, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств по зерновой сделке.
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