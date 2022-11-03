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Для возвращения России к зерновой сделке с Путиным говорили на языке силы – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 13:40
Для возвращения России к зерновой сделке с Путиным говорили на языке силы – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео Youtube/RBCUkraine)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным использовали "язык силы" и поэтому Россия вернулась к зерновой сделке. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Cadena SER.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина никогда не использовала зерновой коридор в военных целях и не собирается этого делать.

По его словам, заявления России о якобы полученных от Украины "гарантиях" – это ее попытка "соблюсти приличия".

"Россия вернулась к зерновой инициативе не потому, что кто-то давал ей какие-то гарантии, а потому, что было много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции. И говорили на понятном Путину языке, который является языком силы. Это не был язык уступок. Это был язык силы", – пояснил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что попытка задобрить Путина никогда не срабатывала, срабатывает только язык силы и подкрепление слов действиями.

"В этой конкретной ситуации была согласованная позиция между ООН, Турцией и Украиной, и Россия вернулась к украинской инициативе", – заявил Кулеба.

Наталія Медведєва
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