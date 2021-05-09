Добкин заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Харькова
09.05.2021, 23:38
Михаил Добкин (фото - suspilne.media)
Бывший мэр Харькова Михаил Добкин снова планирует баллотироваться в мэры на внеочередных выборах. Об этом он сказал Суспільному на Мемориале Славы в Харькове.
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"Без обиды к какой-либо политической силе я буду идти самовыдвиженцем от харьковчан", – сказал Добкин.
Он добавил, что готов сотрудничать с партиями, которые близки ему идеологически и "исповедуют развитие Харькова".
- 23 сентября 2020 года Добкин, который еще в июле начал свою предвыборную кампанию как претендент на пост мэра Киева, подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова. О причинах такого внезапного решения политик рассказывать не захотел.
- В тот же день партия Блок Геннадия Кернеса Успешный Харьков выдвинула Кернеса в кандидаты на должность мэра Харькова.
- 4 октября Добкин снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.
- 17 декабря Кернес умер из-за осложнений после COVID-19.
- Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.
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