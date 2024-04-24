Доктор политических наук: Заявления Макрона – реакция на нестабильность в США

Доктор политических наук считает, что позиция Макрона соответствует намерениям безопасности и геополитической автономии Европы от США и Китая

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Заявления французского лидера Эмманюэля Макрона – реакция на нестабильность в США, сторонники 45 президента Америки Дональда Трампа уже определяют внешнюю политику страны. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал доктор политических наук Школы высших социальных исследований (Париж) Владимир Ермоленко.

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По мнению Ермоленко, Макрон повышает ставки и меняет дискурс во Франции, Европе, а заявления Макрона – реакция на нестабильность в США.

"На них нельзя полагаться. С избранием президентом Дональда Трампа может стать еще хуже. Трамписты уже определяют внешнюю политику США", – рассказал он.

По его мнению, позиция французского лидера соответствует намерениям безопасности и геополитической автономии Европы от Америки и Китая, а Франции – как ее архитектора.

"Он хочет лидерства европейцев в мире и французов в Европе. Вернуться к временам величия первого президента Шарля де Голля", – добавил Ермоленко.

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Об отправке войск в Украину Макрон впервые заявил после встречи европейских лидеров в Париже 26 февраля. Затем призвал союзников "не быть трусами" и активизироваться. Заявил, что война в Украине затягивается, поэтому "в следующем году придется отправить ребят в Одессу".

Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Канада поддерживают Париж. США, Германия, Италия, Испания, Чехия – против.

19 апреля премьер-министр Франции Атталь заявил, что в случае победы России в войне цена для французов будет непомерной, а потому – следует в дальнейшем поддерживать Украину.

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