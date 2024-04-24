Доктор політичних наук: Заяви Макрона – реакція на нестабільність у США

Доктор політичних наук Єрмоленко вважає, що позиція Макрона відповідає намірам безпекової та геополітичної автономії Європи від США і Китаю

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Заяви французького лідера Емманюеля Макрона – реакція на нестабільність у США, прихильники 45-го президента Америки Дональда Трампа вже визначають зовнішню політику країни. Таку думку у коментарі для LIGA.net висловив доктор політичних наук Школи вищих соціальних досліджень (Париж) Володимир Єрмоленко.

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На думку Єрмоленка, Макрон підвищує ставки та змінює дискурс у Франції, Європі, а заяви Макрона – реакція на нестабільність у США.

"На них не можна покладатися. З обранням президентом Дональда Трампа може стати ще гірше. Трампісти вже визначають зовнішню політику США", – розповів він.

На його думку, позиція французького лідера відповідає намірам безпекової та геополітичної автономії Європи від Америки й Китаю, а Франції – як її архітектора.

"Він хоче лідерства європейців у світі та французів у Європі. Повернутися до часів величі першого президента Шарля де Голля", – додав Єрмоленко.

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Про відправлення військ в Україну Макрон вперше заявив після зустрічі європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Потім закликав союзників "не бути боягузами" й активізуватися. Заявив, що війна в Україні затягується, тож "наступного року доведеться відправити хлопців до Одеси".

Естонія, Литва, Латвія, Польща, Фінляндія, Канада підтримують Париж. США, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія – проти.

19 квітня прем'єр-міністр Франції Атталь заявив, що у разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною, а тому – слід надалі підтримувати Україну.

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