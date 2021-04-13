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Донбасс. Зеленский усомнился в решении взять под контроль военные позиции у Шумов – Time

13.04.2021, 13:02
Донбасс. Зеленский усомнился в решении взять под контроль военные позиции у Шумов – Time - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский усомнился в целесообразности решения взять под контроль Украины военные позиции у поселка Шумы Донецкой области в 2018 году. Об этом говорится в репортаже Time из поездки президента на Донбасс.

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Журналисты пишут, что Зеленский вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Русланом Хомчаком осматривал позиции под Шумами, где в конце марта от пуль снайперов погибли четверо украинских военных.

Президент не обещал отомстить за погибших, вместо этого он поставил под сомнение целесообразность решения занять эту позицию в 2018 году, пишет Time.

"Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", – приводит цитату Зеленского издание.

Зеленский не намерен проводить подобные операции, поскольку президент РФ Владимир Путин все еще может решиться на полномасштабное вторжение, которому у Украины будет мало шансов сопротивляться, пишет Time.

"И это пугает", – признает Зеленский.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.

СПРАВКА. Поселок Шумы находится рядом с временно оккупированной Горловкой и пунктом пропуска Майорск. С начала войны на Донбассе он был в так называемой "серой зоне". В 2018 году 24-я ОМБр им. Короля Данила оттеснила российских оккупантов от Шумов, во время операции погиб военный ВСУ Дмитрий Украинский.

В 2018-м командующий Объединенных сил Сергей Наев заявлял, что Шумы и другие населенные пункты взяли под контроль в рамках минских соглашений.

Он объяснял, что это сделали для создания полосы безопасности вокруг населенных пунктов и подразделений, обороняющихся от внезапных нападений противника, а также – для предотвращения выхода врага к переднему краю и ведения огня из "серой зоны".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война Донбасс шумы
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