Доставка зерна из Украины жизненно необходима Африканскому Рогу – Гутерриш в Стамбуле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил в Стамбуле Совместный координационный центр по "зерновому коридору" и написал в Twitter, что ему было радостно видеть суда с украинским зерном, идущие в Африку.

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"Так трогательно видеть в Стамбуле судно Всемирной продовольственной программы "Brave Commander", которое загружено тоннами украинской пшеницы для столь необходимой помощи голодающим на Африканском Роге. Я приветствую всех участников этой удивительной гуманитарной операции", – написал Гутерриш.

Сегодня исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли сказал, что агентство ООН по борьбе с голодом благодаря поставкам из Украины обеспечивает продовольственную помощь людям на Африканском Роге, которым грозит голодная смерть. По данным Всемирной продовольственной программы, только в Африке голодают 22 миллиона человек.

22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна через три порта "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Утром 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". Администрация морских портов сообщила, что начала формировать караваны для захода и выхода судов с зерном в морских портах.

13 августа Гутерриш назначил постоянного координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле. Им стал бывший заместитель директора Всемирной продовольственной программы Амид Махмуд Абдулла.

Сергей Бережной

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