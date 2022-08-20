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Доставка зерна из Украины жизненно необходима Африканскому Рогу – Гутерриш в Стамбуле

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 15:32
Доставка зерна из Украины жизненно необходима Африканскому Рогу – Гутерриш в Стамбуле - Фото
Антониу Гутерриш в Стамбуле (Фото - Twitter António Guterres)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил в Стамбуле Совместный координационный центр по "зерновому коридору" и написал в Twitter, что ему было радостно видеть суда с украинским зерном, идущие в Африку.

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"Так трогательно видеть в Стамбуле судно Всемирной продовольственной программы "Brave Commander", которое загружено тоннами украинской пшеницы для столь необходимой помощи голодающим на Африканском Роге. Я приветствую всех участников этой удивительной гуманитарной операции", – написал Гутерриш.

Антониу Гутерриш в Стамбуле (Фото – Twitter António Guterres)_

Сегодня исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли сказал, что агентство ООН по борьбе с голодом благодаря поставкам из Украины обеспечивает продовольственную помощь людям на Африканском Роге, которым грозит голодная смерть. По данным Всемирной продовольственной программы, только в Африке  голодают 22 миллиона человек.

  • 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна через три порта "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Утром 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". Администрация морских портов сообщила, что начала формировать караваны для захода и выхода судов с зерном в морских портах.
  • 13 августа Гутерриш назначил постоянного координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле. Им стал бывший заместитель директора Всемирной продовольственной программы Амид Махмуд Абдулла.
Сергей Бережной
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Антониу Гутерриш Стамбул экспорт зерна Всемирная продовольственная программа ООН
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