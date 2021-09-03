"Дракон не появится – крылья обрежут". Ответ Зеленского о возможности диктатуры в Украине
Украинское гражданское общество не допустит установления авторитарного режима или правления диктатора, если кому-то у власти придет в голову такая идея. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос студента во время выступления в Стэнфордском университете в США.
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Тот сообщил, что "родился в Харькове, хоть и русский". Затем спросил: не станет ли Зеленский человеком, который пошел сражаться с "драконом", как в одноименной пьесе советского драматурга Евгения Шварца, но в итоге сам стал таким же.
Глава государства напомнил, что уже более двух лет стоит у руля страны, и сыронизировал, что "у ваших знакомых (в России, – ред.) ситуация сложнее, но это выбор вашей страны".
"А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы и что ни хотел, кто бы себе чего ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут", – сказал Зеленский.
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Он добавил, что у украинцев и россиян "есть совместная история и победы, и очень много великих людей", но "так получилось, что политика РФ другая: направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать".
По мнению президента, в этом плане "с годами все поменяется: мы все равно соседи, и будет позитивный результат".
Отвечая на вопрос, Зеленский также отметил, что "украинцы русский язык знают, а вот русские украинский – не очень".
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