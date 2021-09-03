"Дракон не появится – крылья обрежут". Ответ Зеленского о возможности диктатуры в Украине

Украинское гражданское общество не допустит установления авторитарного режима или правления диктатора, если кому-то у власти придет в голову такая идея. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос студента во время выступления в Стэнфордском университете в США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тот сообщил, что "родился в Харькове, хоть и русский". Затем спросил: не станет ли Зеленский человеком, который пошел сражаться с "драконом", как в одноименной пьесе советского драматурга Евгения Шварца, но в итоге сам стал таким же.

Глава государства напомнил, что уже более двух лет стоит у руля страны, и сыронизировал, что "у ваших знакомых (в России, – ред.) ситуация сложнее, но это выбор вашей страны".

"А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы и что ни хотел, кто бы себе чего ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский в Стэнфорде сравнил себя с Джобсом

Он добавил, что у украинцев и россиян "есть совместная история и победы, и очень много великих людей", но "так получилось, что политика РФ другая: направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать".

По мнению президента, в этом плане "с годами все поменяется: мы все равно соседи, и будет позитивный результат".

Отвечая на вопрос, Зеленский также отметил, что "украинцы русский язык знают, а вот русские украинский – не очень".

Читайте также: "Теперь надо выполнить взятые обязательства". Главные итоги встречи Зеленский-Байдена

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.