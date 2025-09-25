Дроны атаковали Краснодарский край. Россияне жалуются на взрывы на химзаводе – видео

По меньшей мере шесть взрывов прогремели в Белореченском районе Краснодарского края России в ночь на 25 сентября

Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 25 сентября в Белореченском районе Краснодарского края прогремели взрывы. Местные жители сообщили по меньшей мере о шести громких звуках возле химического предприятия, пишут пропагандистские медиа.

По данным пророссийского Telegram-канала Shot, местные рассказали, что слышали взрывы, начиная с 02:30. Впоследствии на окраине одного из городов были заметны яркие вспышки в небе.

По словам очевидцев, в районе взрывов якобы работала система противовоздушной обороны.

Кроме этого, в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 01:56. Также объявили угрозу беспилотной опасности в Краснодаре и Туапсе.

Местные власти призвали людей оставаться в укрытиях. Впоследствии в Росавиации заявили, что работа аэропорта Сочи восстановлена.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ пишет, что объектом атаки был завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения".

Справка Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" специализируется на производстве фосфорных и сложных водорастворимых минеральных удобрений, азотных соединений, серной и фосфорной кислоты, а также сложных удобрений типа аммофос и жидких комплексных удобрений. Производственная площадка расположена в Белореченском районе Краснодарского края, занимает площадь 544 гектара и включает около 10 цехов.