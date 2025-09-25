Дроны атаковали Краснодарский край. Россияне жалуются на взрывы на химзаводе – видео
В ночь на 25 сентября в Белореченском районе Краснодарского края прогремели взрывы. Местные жители сообщили по меньшей мере о шести громких звуках возле химического предприятия, пишут пропагандистские медиа.
По данным пророссийского Telegram-канала Shot, местные рассказали, что слышали взрывы, начиная с 02:30. Впоследствии на окраине одного из городов были заметны яркие вспышки в небе.
По словам очевидцев, в районе взрывов якобы работала система противовоздушной обороны.
Кроме этого, в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 01:56. Также объявили угрозу беспилотной опасности в Краснодаре и Туапсе.
Местные власти призвали людей оставаться в укрытиях. Впоследствии в Росавиации заявили, что работа аэропорта Сочи восстановлена.
Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ пишет, что объектом атаки был завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения".
- Краснодарский край не впервые под атакой дронов. В частности 19 марта был нанесен удар по нефтебазе вблизи города Кропоткин.
- В ночь на 17 августа несколько районов Воронежской области России атаковали беспилотники, в результате чего была повреждена железнодорожная станция и возник пожар на газопроводе.
- 18 сентября Силы спецопераций поразили Волгоградский НПЗ, он был задействован в обеспечение потребностей оккупационной армии. Завод остановил работу.
