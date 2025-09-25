Дрони атакували Краснодарський край. Росіяни скаржаться на вибухи на хімзаводі – відео
У ніч проти 25 вересня в Білоріченському районі Краснодарського краю пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про щонайменше шість гучних звуків біля хімічного підприємства, пишуть пропагандистські медіа.
За даними проросійського Telegram-каналу Shot, місцеві розповіли, що чули вибухи, починаючи з 02:30. Згодом на околиці одного з міст були помітні яскраві спалахи в небі.
За словами очевидців, у районі вибухів нібито працювала система протиповітряної оборони.
Окрім цього, в аеропорту Сочі були запроваджені обмеження на приймання та випуск повітряних суден о 01:56. Також оголосили загрозу безпілотної небезпеки в Краснодарі й Туапсе.
Місцева влада закликала людей залишатися в укриттях. Згодом у Росавіації заявили, що роботу аеропорту Сочі відновлено.
Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ пише, що об’єктом атаки був завод "ЄвроХім-Білоріченські міндобрива".
- Краснодарський край не вперше під атакою дронів. Зокрема 19 березня було завдано удару по нафтобазі поблизу міста Кропоткін.
- У ніч проти 17 серпня декілька районів Воронезької області Росії атакували безпілотники, внаслідок чого була пошкоджена залізнична станція й виникла пожежа на газогоні.
- 18 вересня Сили спецоперацій уразили Волгоградський НПЗ, що був залучений у забезпечення потреб окупаційної армії. Він зупинив роботу.
