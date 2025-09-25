Дрони атакували Краснодарський край. Росіяни скаржаться на вибухи на хімзаводі – відео

Щонайменше шість вибухів пролунали в Білоріченському районі Краснодарського краю Росії у ніч проти 25 вересня

Завод "ЄвроХім-Білоріченські міндобрива" (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 25 вересня в Білоріченському районі Краснодарського краю пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про щонайменше шість гучних звуків біля хімічного підприємства, пишуть пропагандистські медіа.

За даними проросійського Telegram-каналу Shot, місцеві розповіли, що чули вибухи, починаючи з 02:30. Згодом на околиці одного з міст були помітні яскраві спалахи в небі.

За словами очевидців, у районі вибухів нібито працювала система протиповітряної оборони.

Окрім цього, в аеропорту Сочі були запроваджені обмеження на приймання та випуск повітряних суден о 01:56. Також оголосили загрозу безпілотної небезпеки в Краснодарі й Туапсе.

Місцева влада закликала людей залишатися в укриттях. Згодом у Росавіації заявили, що роботу аеропорту Сочі відновлено.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ пише, що об’єктом атаки був завод "ЄвроХім-Білоріченські міндобрива".

Довідка Завод "ЄвроХім-Білореченські міндобрива" спеціалізується на виробництві фосфорних і складних водорозчинних мінеральних добрив, азотних сполук, сірчаної та фосфорної кислоти, а також складних добрив типу амофос і рідких комплексних добрив. Виробничий майданчик розташований у Білоріченському районі Краснодарського краю, займає площу 544 гектари й охоплює близько 10 цехів.