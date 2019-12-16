Дубилет нанял частную охрану, отказавшись от услуг ГСО

Дмитрий Дубилет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что отказался от государственной охраны и за свой счет нанял двух частных охранников. Об этом он сказал в интервью ICTV.

По его словам, когда он обратился за предоставлением госохраны, оказалось, что на это выделяются не один-два человека, а "взвод". "Мне стало неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходят два частных охранника", - сказал он. Дубилет надеется, что это временные меры.

За предоставлением госохраны Дубилет обратился в ноябре. По его словам, вокруг него "вдруг появилось две зоны напряжения", подразумевая сферы своей деятельности: борьбу с теневым алкоголем и проведение конкурсов на государственные топ-должности.

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