Дубилет нанял частную охрану, отказавшись от услуг ГСО

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что отказался от государственной охраны и за свой счет нанял двух частных охранников. Об этом он сказал в интервью ICTV.
По его словам, когда он обратился за предоставлением госохраны, оказалось, что на это выделяются не один-два человека, а "взвод". "Мне стало неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходят два частных охранника", - сказал он. Дубилет надеется, что это временные меры.
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