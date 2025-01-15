Дуда: Обсуждать содержание памятных досок на захоронениях жертв Волынской трагедии рано

Польский президент говорит, что нужно "набраться терпения" в этом вопросе

Анджей Дуда (Фото: ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения между поисковыми группами по вопросам эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Однако обсуждать, какие надписи будут на памятных плитах, еще рано, сказал он на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Он рассказал, что в селе Плужники в Тернопольской области некоторое время проводились поисковые разработки украинской и польской сторон. Сегодня продолжаются переговоры.

"Сегодня говорить о том, какое содержание будут иметь памятные доски или таблицы, надписи на памятниках, рано. Это содержание мы будем обсуждать, оно подлежит переговорам", – сказал Дуда.

Польский президент отметил, что сегодня можно говорить о том, каким должно быть в будущем это содержание, чтобы оно было приемлемо для обеих сторон. Но в целом пока нужно "подождать и проявить терпение" в вопросе захоронения жертв Волынской трагедии.