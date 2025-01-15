Дуда: Обговорювати зміст пам'ятних дошок на похованні жертв Волинської трагедії ще зарано

Польський президент каже, що треба "набратися терпіння" у цьому питанні

Анджей Дуда (Фото: ЕРА)

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що наразі тривають обговорення між пошуковими групами у питаннях ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Однак обговорювати, які написи будуть на пам'ятних плитах, ще зарано, сказав він на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

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Він розповів, що у селі Плужники у Тернопільській області певний час існували пошукові розробки української та польської сторін. Зараз тривають перемовини.

"Сьогодні говорити про те, який зміст матимуть пам'ятні дошки чи таблиці, написи на пам'ятниках, зарано. Цей зміст ми будемо обговорювати, він підлягає переговорам", – сказав Дуда.

Польський президент зазначив, що сьогодні можна говорити про те, яким має бути в майбутньому цей зміст, щоб він був прийнятним для обох сторін. Але загалом наразі треба "почекати та проявити терпіння" у питанні поховання жертв Волинської трагедії.