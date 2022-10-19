Дуда предупредил главу Ирана, что намерен противодействовать поставкам оружия в Россию

Польша намерена активно противодействовать любым поставкам оружия в Россию, сказал президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает PAP.

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Источник и офисе президента Польши сообщил агентству, что Дуда сообщил Раиси "совершенно четкую позицию Польши" по сообщениям о продаже Ираном России ударных беспилотников.

В разговоре было заявлено, что "Польша намерена активно противодействовать любым закупкам оружия Россией".

19 октября на закрытом заседании Совета Безопасности ООН будет подниматься вопрос поставок Ираном беспилотников для российских оккупантов.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Сергій Бережний

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