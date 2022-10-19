Дуда предупредил главу Ирана, что намерен противодействовать поставкам оружия в Россию
Польша намерена активно противодействовать любым поставкам оружия в Россию, сказал президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает PAP.
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Источник и офисе президента Польши сообщил агентству, что Дуда сообщил Раиси "совершенно четкую позицию Польши" по сообщениям о продаже Ираном России ударных беспилотников.
В разговоре было заявлено, что "Польша намерена активно противодействовать любым закупкам оружия Россией".
19 октября на закрытом заседании Совета Безопасности ООН будет подниматься вопрос поставок Ираном беспилотников для российских оккупантов.
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- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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