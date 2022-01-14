Две трети российских войск у границ Украины переброшены из других регионов РФ – Пентагон
Примерно две трети российских войск, которые сейчас размещены у границ Украины, переброшены из других регионов РФ и находятся далеко от мест постоянной дислокации. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал Джон Кирби.
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На вопрос журналиста, действительно ли Пентагон наблюдает переброску российских войск к границе Украины из восточных регионов РФ, Кирби ответил, что не может утверждать, что все эти части именно из восточных регионов, а не из каких-то других.
Он сказал, что по данным минобороны США только треть российской военной группировки возле границ Украины составляют части, которые находятся в местах своей постоянной дислокации, а остальные две трети переброшены из других военных округов.
Кирби подтвердил, что США пока не видят "признаков уменьшения концентрации войск" России вокруг Украины, и продолжают "крайне внимательно отслеживать ситуацию".
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