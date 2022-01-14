Две трети российских войск у границ Украины переброшены из других регионов РФ – Пентагон

Примерно две трети российских войск, которые сейчас размещены у границ Украины, переброшены из других регионов РФ и находятся далеко от мест постоянной дислокации. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал Джон Кирби.

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На вопрос журналиста, действительно ли Пентагон наблюдает переброску российских войск к границе Украины из восточных регионов РФ, Кирби ответил, что не может утверждать, что все эти части именно из восточных регионов, а не из каких-то других.

Он сказал, что по данным минобороны США только треть российской военной группировки возле границ Украины составляют части, которые находятся в местах своей постоянной дислокации, а остальные две трети переброшены из других военных округов.

Кирби подтвердил, что США пока не видят "признаков уменьшения концентрации войск" России вокруг Украины, и продолжают "крайне внимательно отслеживать ситуацию".

9-13 января 2022 года в Европе состоялся ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net вела хронику.

вела хронику. В Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и Пентагон находятся в постоянном контакте с украинскими властями и командованием ВСУ.

13 января глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с министром обороны Алексеем Резниковым и подтвердил поддержку укрепления обороноспособности Украины со стороны США.

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Сергей Бережной

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