"Дырку от бублика получите, а не Украину". Представитель Украины при ООН обратился к России

Андрей Мельник (Фото: Х)

На фоне заявлений российского диктатора о признании "суверенитета" России над Крымом и Донбассом постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник отметил, что территория и суверенитет Украины не продаются. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 9 декабря.

"Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизонском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что услышали. Россия хочет, чтобы мы сложили оружие. И мой ответ ей таков: "Дырку от бублика получите, а не Украину!", – сказал он.

Он отметил миротворческие усилия Соединенных Штатов Америки. Мельник добавил, что Украина рассчитывает на "силу и мастерство американской дипломатии, которая может положить конец самой кровавой войне на европейской земле с 1945 года".

Заседание Совбеза ООН состоялось 9 декабря на фоне роста количества жертв среди гражданского населения в Украине из-за российских ударов.

Управление ООН по правам человека в докладе, обнародованном 9 декабря, отметило, что количество жертв среди гражданских лиц растет на фоне усиления боевых действий в Украине. По данным организации, с июня по ноябрь в Украине погибли 1420 гражданских людей и 6545 были ранены, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 12 месяцев назад.

