"Дырку от бублика получите, а не Украину". Представитель Украины при ООН обратился к России
На фоне заявлений российского диктатора о признании "суверенитета" России над Крымом и Донбассом постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник отметил, что территория и суверенитет Украины не продаются. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 9 декабря.
"Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизонском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что услышали. Россия хочет, чтобы мы сложили оружие. И мой ответ ей таков: "Дырку от бублика получите, а не Украину!", – сказал он.
Он отметил миротворческие усилия Соединенных Штатов Америки. Мельник добавил, что Украина рассчитывает на "силу и мастерство американской дипломатии, которая может положить конец самой кровавой войне на европейской земле с 1945 года".
Заседание Совбеза ООН состоялось 9 декабря на фоне роста количества жертв среди гражданского населения в Украине из-за российских ударов.
Управление ООН по правам человека в докладе, обнародованном 9 декабря, отметило, что количество жертв среди гражданских лиц растет на фоне усиления боевых действий в Украине. По данным организации, с июня по ноябрь в Украине погибли 1420 гражданских людей и 6545 были ранены, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 12 месяцев назад.
- 2 декабря спецпосланник Трампа Уиткофф и зять президента США Кушнер почти пять часов говорили с Путиным в Москве. В Кремле заявили, что пока нет "компромиссного плана" по поводу окончания войны.
- По оценке разведки Североатлантического Альянса относительно переговорного процесса, Москва все еще хочет установить пророссийский режим в Киеве.
- 8 декабря Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого юридического или морального права отдать свои территории, однако признал, что Соединенные Штаты ищут компромисс по этому вопросу.
