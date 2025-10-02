Экономические трудности толкают чехов голосовать за пророссийские партии – аналитики CEDMO
Часть чешских избирателей, недовольных инфляцией и экономическими проблемами, могут непреднамеренно поддерживать политические силы, которые распространяют нарративы, связанные с Кремлем. Об этом для разбора LIGA.netотмечает исследовательская организация CEDMO Trends, занимающаяся мониторингом цифровых медиа.
"Политические акторы, которые отказываются противостоять российской угрозе, часто являются теми самыми, кто обещает решение материальных проблем, с которыми сталкиваются чешские домохозяйства", – отмечают аналитики.
Согласно данным CEDMO Trends, почти пятая часть (18%) чешских домохозяйств не может справиться со своим финансовым положением, а еще треть (35%) живет на очень низкие доходы.
"Эти люди вынуждены голосовать согласно своим кошелькам, не мировоззрению", – отметили в CEDMO.
Палата состоит из 200 депутатов, которые избираются в течение двух дней (обычно в пятницу и субботу).
Для прохождения в парламент политические партии или коалиции должны преодолеть избирательный барьер, который составляет 5% для отдельной партии (и выше для коалиций), а для формирования правительства необходима поддержка минимум 101 депутата.
- 29 сентября в ЦПД сообщили, что в Чехии накануне парламентских выборов разоблачили почти 300 аккаунтов с российскими нарративами с целью повлиять на ход голосования.
- Евродепутат от Чехии Томаш Здеховский рассказал LIGA.net, что Москва считает Чехию частью своей сферы влияния и так было всегда.
