Економічні труднощі штовхають чехів голосувати за проросійські партії – аналітики CEDMO
Частина чеських виборців, незадоволених інфляцією та економічними проблемами, можуть ненавмисно підтримувати політичні сили, які поширюють наративи, пов’язані з Кремлем. Про це для розбору LIGA.net зазначає дослідницька організація CEDMO Trends, що займається моніторингом цифрових медіа.
"Політичні актори, які відмовляються протистояти російській загрозі, часто є тими самими, хто обіцяє розв'язання матеріальних проблем, з якими стикаються чеські домогосподарства", – зазначають аналітики.
Згідно з даними CEDMO Trends, майже п'ята частина (18%) чеських домогосподарств не може впоратися зі своїм фінансовим становищем, а ще третина (35%) живе на дуже низькі доходи.
"Ці люди змушені голосувати згідно зі своїми гаманцями, не світоглядом", – зазначили в CEDMO.
Палата складається з 200 депутатів, які обираються протягом двох днів (зазвичай у п'ятницю та суботу).
Для проходження до парламенту політичні партії або коаліції повинні подолати виборчий бар'єр, який становить 5% для окремої партії (і вищий для коаліцій), а для формування уряду необхідна підтримка мінімум 101 депутата.
- 29 вересня в ЦПД повідомили, що в Чехії напередодні парламентських виборів викрили майже 300 акаунтів з російськими наративами з ціллю вплинути на перебіг голосування.
- Євродепутат від Чехії Томаш Здеховський розповів LIGA.net, що Москва вважає Чехію частиною своєї сфери впливу і так було завжди.
Коментарі (0)