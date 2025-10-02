Частина чехів змушені голосувати згідно зі своїми гаманцями, а не світоглядом, зазначили в CEDMO

Ілюстративне фото (Фото: Flickr)

Частина чеських виборців, незадоволених інфляцією та економічними проблемами, можуть ненавмисно підтримувати політичні сили, які поширюють наративи, пов’язані з Кремлем. Про це для розбору LIGA.net зазначає дослідницька організація CEDMO Trends, що займається моніторингом цифрових медіа.

"Політичні актори, які відмовляються протистояти російській загрозі, часто є тими самими, хто обіцяє розв'язання матеріальних проблем, з якими стикаються чеські домогосподарства", – зазначають аналітики.

Згідно з даними CEDMO Trends, майже п'ята частина (18%) чеських домогосподарств не може впоратися зі своїм фінансовим становищем, а ще третина (35%) живе на дуже низькі доходи.

"Ці люди змушені голосувати згідно зі своїми гаманцями, не світоглядом", – зазначили в CEDMO.

Довідка Вибори до Палати депутатів парламенту Чеської Республіки (нижньої палати) відбуваються кожні чотири роки за принципом пропорційного представництва.



Палата складається з 200 депутатів, які обираються протягом двох днів (зазвичай у п'ятницю та суботу).



Для проходження до парламенту політичні партії або коаліції повинні подолати виборчий бар'єр, який становить 5% для окремої партії (і вищий для коаліцій), а для формування уряду необхідна підтримка мінімум 101 депутата. Вибори до Палати депутатів парламенту Чеської Республіки (нижньої палати) відбуваються кожні чотири роки за принципом пропорційного представництва.Палата складається з 200 депутатів, які обираються протягом двох днів (зазвичай у п'ятницю та суботу).Для проходження до парламенту політичні партії або коаліції повинні подолати виборчий бар'єр, який становить 5% для окремої партії (і вищий для коаліцій), а для формування уряду необхідна підтримка мінімум 101 депутата.