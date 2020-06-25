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Экс-глава Генштаба ВСУ Муженко: Следствие по делу MH17 к нам не обращалось

Экс-глава Генштаба ВСУ Муженко: Следствие по делу MH17 к нам не обращалось - Фото
Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.06.2020, 19:45

Представители международной следственной группы по делу о катастрофе MH17 не обращались за помощью к украинским военным, сказал Виктор Муженко

Бывший начальник Генштаба ВСУ (в период за период с июля 2014-му до мая 2019), генерал армии Виктор Муженко заявляет, что представители международной следственной группы по делу о катастрофе MH17 ни разу к нему не обращались. Об этом сообщает Радио Свобода.

"К нам не обращались. Мы не давали показаний и не сотрудничали со следственной группой", - сказал Муженко.

Журналисты обратились к нему за комментарием после заявления адвокатов одного из подозреваемых на суде в Нидерландов о том, что "украинские представители могли влиять на международное расследование и манипулировать доказательствами".

Защита подозреваемых потребовала рассмотреть версии, на которых настаивает Россия, а именно о возможности атаки на пассажирский самолет украинскми истребителями или ракетными установками.

Следователи международной Совместной следственной группы говорят, что все эте версии проанализировали с самого начала и отвергли их как бездоказательные.

Муженко заверил, что "украинских Буков там не было", а перемещение такого оружия "на территорию Украины однозначно не могло произойти без команды высшего политического и военного руководства России".

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Наталия Медведева
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