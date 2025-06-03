Экс-глава МИД Литвы о "Паутине": Нет такого влияния на Украину, как некоторые считали
Операция Службы безопасности Украины по атаке на российские аэродромы "Паутина" доказала, что Украину невозможно контролировать в полной мере, она делает то, что нужно. Такое мнение в интервью Укринформу высказал бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Ландсбергиса спросили, доказывают ли операции типа "Паутины", что Украина способна прибегать к решительным действиям против России, даже несмотря на то, что некоторые западные лидеры все еще считают, что больше помощи Украине может разозлить диктатора Владимира Путина.
"Для меня это свидетельствует об одном: мы не имеем такого влияния на Украину, как некоторые из западных лидеров считали. Это значит, что Украина самостоятельно контролирует эскалацию – она не просит разрешения, чтобы ее контролировать, она просто делает то, что нужно", – ответил он.
Бывший глава литовского МИД отметил, что "будет какая-то форма российского возмездия".
"<...>, но она есть всегда, не так ли? Мы это видим в ужасных атаках на гражданскую инфраструктуру", – добавил он.
Ландсбергис убежден, что главное – донести до россиян: за все придется платить.
"Что бы они ни делали – Украина способна взыскать с них цену. И я думаю, что где-то на этой траектории лежит та цена, которую Россия уже не сможет уплатить", – подытожил дипломат.
1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и "офис" по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- 2 июня появились первые спутниковые снимки с авиабазы "Белая" после операции "Паутина". На них отмечены предположительно уничтоженные самолеты Ту-95 и Ту-22М3.
- Глава СБУ рассказал детали операции "Паутина" в тылу РФ. С помощью 117 дронов удалось поразить 41 самолет на четырех аэродромах.
- CBS News сообщило, что Украина спланировала спецоперацию "Паутина" без американских разведданных.
- 3 июня в Генштабе подтвердили, что в результате операции "Паутина" армия РФ потеряла 41 самолет.