Ексглава МЗС Литви про "Павутину": Ми не маємо такого впливу на Україну, як дехто вважав

Операція Служби безпеки України з атаки на російські аеродроми "Павутина" довела, що Україну неможливо контролювати повною мірою, вона робить те, що потрібно. Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Ландсбергіса запитали, чи доводять операції на кшталт "Павутини", що Україна здатна вдаватися до рішучих дій проти Росії, навіть попри те, що деякі західні лідери все ще вважають, що більше допомоги Україні може розсердити диктатора Володимира Путіна.

"Для мене це свідчить про одне: ми не маємо такого впливу на Україну, як дехто з західних лідерів вважав. Це означає, що Україна самостійно контролює ескалацію – вона не просить дозволу, щоб її контролювати, вона просто робить те, що потрібно", – відповів він.

Колишній глава литовського МЗС зазначив, що "буде якась форма російської відплати".

"<...>, але ж вона є завжди, чи не так? Ми це бачимо у жахливих атаках на цивільну інфраструктуру", – додав він.

Ландсбергіс переконаний, що головне – донести до росіян: за все доведеться платити.

"Хоч що б вони робили – Україна здатна стягнути з них ціну. І я думаю, що десь на цій траєкторії лежить та ціна, яку Росія вже не зможе сплатити", – підсумував дипломат.

1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України та "офіс" щодо її здійснення був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.