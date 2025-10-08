Экс-глава ЦРУ назвал меры, которые могут окончательно разрушить военную экономику России
Бывший директор американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Дэвид Петреус считает возможным разрушить военную экономику России. Об этом он заявил в интервью Welt.
"Сейчас появилась возможность окончательно разрушить военную экономику России, а также наказать тех, кто ей способствует. Тех, кто продает все компоненты, микросхемы и детали, позволяющие российскому военно-промышленному комплексу продолжать производство систем вооружения, боеприпасов и так далее", – сказал он.
По словам Петреуса, необходимо как можно быстрее принять санкции против покупателей российской нефти и газа. Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы тоже способствуют разрушению экономики врага.
Экс-глава ЦРУ также указал, что в российском фонде социального обеспечения деньги могут закончиться в следующем году.
Помимо этого важно, чтобы у Украины было достаточное количество беспилотников и самоходных гаубиц, чтобы наносить удары по войскам оккупантов.
Петреус считает, что это факторы позволят украинцам "остановить россиян на поле боя", и тогда диктатор РФ Владимир Путин поймет, что он не может позволить себе продолжать эту войну.
"Если объединить все эти меры – разрушить российскую военную экономику, наказать тех, кто ей способствует, и поддержать Украину еще больше, чем это делалось до сих пор, – то вы измените динамику на поле боя", – резюмировал экс-глава ЦРУ.
- 1 августа у Зеленского заявляли, что экономика Россия может годами работать в режиме санкций, перейдя на экономику с доминирующим военно-промышленным комплексом.
- 2 октября страны G7 заявили, что сейчас самое время максимально усилить давление на экспорт российской нефти.
- 6 октября еврокомиссар по обороне предупредил, что Кремль обсуждает нападение на НАТО и не исключил, что даже готовит его.
