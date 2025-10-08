Экс-глава ЦРУ назвал меры, которые могут окончательно разрушить военную экономику России

Санкционное давление на РФ и пособников, а также больше военной помощи Украине способны изменить динамику на фронте

Дэвид Петреус (Фото: EPA/Pawel Supernak)

Бывший директор американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Дэвид Петреус считает возможным разрушить военную экономику России. Об этом он заявил в интервью Welt.

"Сейчас появилась возможность окончательно разрушить военную экономику России, а также наказать тех, кто ей способствует. Тех, кто продает все компоненты, микросхемы и детали, позволяющие российскому военно-промышленному комплексу продолжать производство систем вооружения, боеприпасов и так далее", – сказал он.

По словам Петреуса, необходимо как можно быстрее принять санкции против покупателей российской нефти и газа. Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы тоже способствуют разрушению экономики врага.

Экс-глава ЦРУ также указал, что в российском фонде социального обеспечения деньги могут закончиться в следующем году.

Помимо этого важно, чтобы у Украины было достаточное количество беспилотников и самоходных гаубиц, чтобы наносить удары по войскам оккупантов.

Петреус считает, что это факторы позволят украинцам "остановить россиян на поле боя", и тогда диктатор РФ Владимир Путин поймет, что он не может позволить себе продолжать эту войну.

"Если объединить все эти меры – разрушить российскую военную экономику, наказать тех, кто ей способствует, и поддержать Украину еще больше, чем это делалось до сих пор, – то вы измените динамику на поле боя", – резюмировал экс-глава ЦРУ.