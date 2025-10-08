Ексглава ЦРУ назвав заходи, які можуть остаточно зруйнувати військову економіку Росії

Санкційний тиск на РФ і пособників, а також більше військової допомоги Україні здатні змінити динаміку на фронті

Девід Петреус (Фото: EPA/Pawel Supernak)

Колишній директор американського Центрального розвідуправління (ЦРУ) Девід Петреус вважає можливим зруйнувати військову економіку Росії. Про це він заявив в інтерв'ю Welt.

"Зараз з'явилася можливість остаточно зруйнувати військову економіку Росії, а також покарати тих, хто їй сприяє. Тих, хто продає всі компоненти, мікросхеми і деталі, які дають змогу російському військово-промисловому комплексу продовжувати виробництво систем озброєння, боєприпасів тощо", – сказав він.

За словами Петреуса, необхідно якнайшвидше ухвалити санкції проти покупців російської нафти та газу. Українські атаки на російські нафтопереробні заводи теж сприяють руйнуванню економіки ворога.

Ексглава ЦРУ також вказав, що в російському фонді соціального забезпечення гроші можуть закінчитися наступного року.

Крім цього, важливо, щоб в України була достатня кількість безпілотників і самохідних гаубиць, щоб завдавати ударів по військах окупантів.

Петреус вважає, що ці чинники дозволять українцям "зупинити росіян на полі бою", і тоді диктатор РФ Володимир Путін зрозуміє, що він не може дозволити собі продовжувати цю війну.

"Якщо об'єднати всі ці заходи – зруйнувати російську військову економіку, покарати тих, хто їй сприяє, і підтримати Україну ще більше, ніж це робили до цього часу, – то ви зміните динаміку на полі бою", – резюмував ексглава ЦРУ.