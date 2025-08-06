Экс-главу Государственной судебной администрации осудили на три года

Алексей Сальников (Фото: Бюро судебной информации)

Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему главе Государственной судебной администрации – ему назначили три года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

6 августа коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему председателю Государственной судебной администрации. Его признали виновным в злоупотреблении влиянием и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на тот же срок.

НАБУ не называет имени осужденного, но, судя по материалам, речь идет об Алексее Сальникове.

Кроме этого, суд оставил в силе примененную ранее меру пресечения – залог в размере 575 320 грн. До вступления приговора в законную силу суд возложил на осужденного следующие обязанности:

→ не отлучаться без разрешения суда за пределы Киева и Киевской области;

→ сдать паспорта гражданина Украины для выезда за границу и/или другой документ, который дает право выезда за границу.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней путем подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Как сообщает Transparency International Ukraine, прокурор просил назначить Сальникову семь лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишить ранга государственного служащего за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. ВАКС оправдал его по обвинению в мошенничестве.

Сторона защиты просила оправдать Сальникова. Защитники отмечали, что именно заявитель по делу инициировал все действия, а уговоры или подстрекательство к даче взятки со стороны Сальникова не было.

В апреле 2022 года главой Государственной судебной администрации был назначен Сальников. ГСА – государственная институция, осуществляющая организационное и финансовое обеспечение деятельности органов судебной власти.

24 июля 2023 года НАБУ сообщило об обысках у главы ГСА. Ему инкриминировали подстрекательство к даче взятки судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу одной фирмы.

По версии следствия, чиновник получил $7500, из которых $5000 он должен был передать судьям за принятие решения в пользу предприятия, а остальное оставить себе за посреднические услуги.