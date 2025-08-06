Ексглаву Державної судової адміністрації засудили на три роки

Олексій Сальніков (Фото: Бюро судової інформації)

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому главі Державної судової адміністрації – йому призначили три роки позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

6 серпня колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому главі Державної судової адміністрації. Його визнали винним у зловживанні впливом та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на той самий термін.

НАБУ не називає імені засудженого, але, судячи з матеріалів, йдеться про Олексія Сальнікова.

Крім цього, суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід – заставу в розмірі 575 320 грн. До набрання вироком законної сили суд поклав на засудженого такі обов’язки:

→ не відлучатися без дозволу суду за межі Києва та Київської області;

→ здати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів шляхом подання скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, прокурор просив призначити Сальнікову сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавити рангу державного службовця за підбурювання до надання хабаря та шахрайство. ВАКС виправдав його у звинуваченні в шахрайстві.

Натомість сторона захисту просила виправдати Сальнікова. Захисники наголошували, що саме заявник у справі ініціював всі дії, а умовляння чи підбурювання до давання хабаря з боку Сальнікова не було.

У квітні 2022 року главою Державної судової адміністрації було призначено Сальнікова. ДСА – державна інституція, що здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади.

24 липня 2023 року НАБУ повідомило про обшуки у глави ДСА. Йому інкримінували підбурювання до надання хабаря суддям Верховного суду за винесення рішення на користь однієї фірми.

За версією слідства, посадовець отримав $7500, з яких $5000 він повинен був передати суддям за ухвалення рішення на користь підприємства, а решту залишити собі за посередницькі послуги.