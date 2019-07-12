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12.07.2019, 22:20

Экс-посол США отреагировал на "люстрацию от Зеленского"

Экс-посол США отреагировал на "люстрацию от Зеленского" - Фото
Стивен Пайфер (фото - скриншот видео)

Стивен Пайфер назвал инициативу президента Украины по люстрации чрезмерной

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал инициативу президента Владимира Зеленского по люстрации чрезмерной, согласившись с послами Большой семерки. Об этом дипломат написал в Twitter.

"Послы G7 правы. Законопроект президента Зеленского по люстрации является чрезмерным", - отметил американский дипломат в комментарии к сообщению G7 с критикой предложений Зеленского по люстрации чиновников, занимавших выборные и назначаемые должности в 2014-2019 годах.

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Команда Зеленского разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года занимали должности президента, главы Верховной Рады, генпрокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

Большая семерка раскритиковала законопроект, отметив, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции Достоинства.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что идея Зеленского о расширении люстрации может свидетельствовать о намерении наказать всех, кто защищал Украину от российской агрессии.

В партии Голос заявили, что идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине.

"В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека - Зеленский и Медведчук", - написал глава МИД Климкин.

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Теги: Стивен Пайфер, люстрация, Владимир Зеленский
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