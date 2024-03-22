Экс-посол США Пайфер: Украина должна стать членом НАТО, самое реалистичное – после войны
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Украина должна стать членом НАТО, но наиболее реалистичный сценарий – вступление после окончания войны. Во время "Киевского форума безопасности" он отметил, что параллельное ведение Украиной переговоров о вступлении и с ЕС, и с НАТО имеет несколько преимуществ.
Дипломат отметил, что стабильность и безопасность Европы отвечает интересам США, а это невозможно без стабильной Украины. Он отметил, что страны-члены НАТО и Запад должны предоставлять все необходимое оружие, чтобы Украина могла защищаться, но одновременно необходимо делать все возможное, чтобы Украина стала членом НАТО.
"Если Украина останется наедине, это будет рецептом к нестабильности, потому что тогда Россия будет иметь соблазн в будущем полностью ее захватить", – подчеркнул Пайфер.
В то же время экс-посол отметил, что нереалистично ожидать, что через 110 дней на саммите в Вашингтоне лидеры стран-членов НАТО пригласят Украину в Альянс. В этом контексте Пайфер констатировал, что некоторые страны выступают против членства Украины в НАТО во время войны, поскольку это бы втянуло их в конфликт.
"Значительно легче, если Украина после войны будет включена в состав Альянса", – пояснил он.
Он отметил, что параллельное ведение Украиной переговоров о вступлении и с ЕС, и с НАТО имеет несколько преимуществ.
Первое, по его словам, – это предоставление Украине наиболее определенного пути к членству, второе – это сигнал для Украины о долгосрочных обязательствах НАТО.
"Третья – это посылает сигнал Москве, что Запад продолжит сотрудничество с Украиной, четвертая – это будет влиять на переговоры между Россией и Украиной о прекращении войны", – добавил дипломат.
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