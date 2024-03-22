Експосол США Пайфер: Україна має стати членом НАТО, найреалістичніше – після війни

Експосол зауважив, що нереалістично очікувати, що через 110 днів на саміті у Вашингтоні лідери країн НАТО запросять Україну до Альянсу

Стівен Пайфер (Фото: Вікіпедія)

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що Україна має стати членом НАТО, але найбільш реалістичний сценарій – вступ після закінчення війни. Під час "Київського безпекового форуму" він наголосив, що паралельне ведення Україною перемовин про вступ і з ЄС, і з НАТО має кілька переваг.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Дипломат зазначив, що стабільність і безпека Європи відповідають інтересам США, а це неможливо без стабільної України. Він наголосив, що країни-члени НАТО і Захід мають надавати всю необхідну зброю, аби Україна могла захищатися, але водночас необхідно робити все можливе, щоб Україна стала членом НАТО.

"Якщо Україна залишиться наодинці, це буде рецептом до нестабільності, бо тоді Росія матиме спокусу в майбутньому повністю її захопити", – наголосив Пайфер.

Водночас експосол зауважив, що нереалістично очікувати, що через 110 днів на саміті у Вашингтоні лідери країн-членів НАТО запросять Україну до Альянсу. У цьому контексті Пайфер констатував, що деякі країни виступають проти членства України в НАТО під час війни, оскільки це б втягнуло їх у конфлікт.

"Значно легше, якщо Україна після війни буде включена до складу Альянсу", – пояснив він.

Він зазначив, що паралельне ведення Україною перемовин про вступ і з ЄС, і з НАТО має кілька переваг.

Перша, за його словами, – це надання Україні найбільш визначеного шляху до членства, друга – це сигнал для України про довгострокові зобов’язання НАТО.

"Третя – це посилає сигнал Москві, що Захід продовжить співпрацю з Україною, четверта – це впливатиме на переговори між Росією та Україною щодо припинення війни", – додав дипломат.