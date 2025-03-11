Эксперт Кевлюк: Ограничение в разведданных влияет на гражданских украинцев, а не военных

ЗРК Patriot (Фото: Пресс-служба НАТО)

Ограничения в разведывательных данных от США оказывают большее влияние на гражданских украинцев, чем на военных – в частности на противовоздушную оборону в городах. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Отвечая на вопрос, имело ли ограничение в обмене разведданными влияние на ситуацию в Курской области, Кевлюк сказал: "Операция в Курской области – это ограниченное в пространстве оперативное мероприятие. На операцию оперативного уровня наличие или отсутствие космической стратегической информации в целом не сильно влияло".

По его словам, хотя спутниковая связь и навигация присутствуют, наличие или отсутствие разведывательных спутников в небе не ощущается на оперативном или тактическом уровнях.

"На что влияет спутниковая информация, так это на противовоздушную оборону. То есть больше страдают не военные, а гражданские. Потому что в США на орбите есть спутники предупреждения о ракетном нападении. Они способны выдавать уведомления о начале ракетного удара", – пояснил эксперт.

Это означает, что противовоздушная оборона теряет больше времени на подготовку к отражению ракетного удара, а соответственно гражданам, которые должны спрятаться в укрытии, также дается меньше времени, подытожил Кевлюк.