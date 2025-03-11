Експерт Кевлюк: Обмеження у розвідданих більше впливає на цивільних українців, а не військових

ЗРК Patriot (Фото: Пресслужба НАТО)

Обмеження у розвідувальних даних від США більше впливають на цивільних українців, аніж на військових – зокрема на протиповітряну оборону у містах. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Відповідаючи на запитання, чи мало обмеження в обміні розвідданими вплив на ситуацію в Курській області, Кевлюк сказав: "Операція у Курській області – це обмежений в просторі оперативний захід. На операцію оперативного рівня наявність чи відсутність космічної стратегічної інформації загалом не сильно впливала".

За його словами, хоча супутниковий зв'язок та навігація присутні, наявність чи відсутність розвідувальних супутників у небі не відчувається на оперативному чи тактичному рівнях.

"На що впливає супутникова інформація, так це на протиповітряну оборону. Тобто більше страждають не військові, а цивільні. Бо в США на орбіті є супутники попередження про ракетний напад. Вони здатні видавати оповіщення про початок ракетного удару", – пояснив експерт.

Це означає, що протиповітряна оборона втрачає більше часу на підготовку до відбиття ракетного удару, а відповідно громадянам, які повинні сховатися в укриття, також надається менше часу, підсумував Кевлюк.