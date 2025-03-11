Эксперт ЦОС Кевлюк: ВСУ не будут выводить из Курской области из-за угрозы для Сумм
Группировку Сил обороны не будут отводить из Курской области, потому что это принесет новые боевые действия на территорию Украины. Такое мнение в комментарии LIGA.net озвучил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.
Он опасается, что враг может снова начать вести бои в Сумской области.
"Российская группировка находится в наступательном оперативном построении. Такая группировка продолжает двигаться ровно столько, сколько сможет. То есть до полного истощения, уничтожения или остановки собственным командованием для перехода к обороне", – говорит он.
Также эксперт считает, что враг не прекратит оказывать давление на этом участке фронта. Напротив, россияне будут бросать туда все имеющиеся ресурсы и наносить максимальное огневое поражение авиацией, ракетами и "всем, что есть под руками".
Полный текст читайте в материале: "Русские резервы, корейцы, атаки на логистику ВСУ. Что происходит на Курском направлении".
- 7 марта 2025 года глава ЦПД Коваленко сообщил, что на приграничных территориях Сумской области продолжаются сложные бои. Его комментарий появился после информации о прорыве россиян через украинский рубеж обороны к югу от Суджи в Курской области.
- 8 марта ЦПД опроверг информацию о массовом прорыве россиян на границе в Сумской области.
- В тот же день украинские журналисты сообщили, что россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери". Затем появилось видео с поражением оккупантов.
- 10 марта главком Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы окружения украинских сил.