Эксперт ЦОС Кевлюк: ВСУ не будут выводить из Курской области из-за угрозы для Сумм

Эксперт считает, что враг будет вести бои в Курской области до полного истощения

Виктор Кевлюк (Фото: facebook.com/cds.UA)

Группировку Сил обороны не будут отводить из Курской области, потому что это принесет новые боевые действия на территорию Украины. Такое мнение в комментарии LIGA.net озвучил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

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Он опасается, что враг может снова начать вести бои в Сумской области.

"Российская группировка находится в наступательном оперативном построении. Такая группировка продолжает двигаться ровно столько, сколько сможет. То есть до полного истощения, уничтожения или остановки собственным командованием для перехода к обороне", – говорит он.

Также эксперт считает, что враг не прекратит оказывать давление на этом участке фронта. Напротив, россияне будут бросать туда все имеющиеся ресурсы и наносить максимальное огневое поражение авиацией, ракетами и "всем, что есть под руками".

Полный текст читайте в материале: "Русские резервы, корейцы, атаки на логистику ВСУ. Что происходит на Курском направлении".