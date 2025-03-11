Експерт ЦОС Кевлюк: ЗСУ не будуть виводити з Курської області через загрозу для Сум

Експерт вважає, що ворог буде вести бої у Курській області до повного свого виснаження

Віктор Кевлюк (Фото: facebook.com/cds.UA)

Угрупування Сил оборони не будуть відводити з Курської області, бо це принесе нові бойові дії на територію України. Таку думку в коментарі LIGA.net озвучив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

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Він побоюється, що ворог може знову почати вести бої в Сумській області.

"Російське угруповання перебуває в наступальній оперативній побудові. Таке угруповання продовжує рухатися рівно стільки, скільки зможе. Тобто до повного виснаження, знищення чи зупинки власним командуванням для переходу до оборони", – каже він.

Також експерт вважає, що ворог не припинить чинити тиск на цій ділянці фронту. Навпаки, росіяни будуть кидати туди всі наявні ресурси й завдавати максимального вогневого ураження авіацією, ракетами й "усім, що є під руками".

Повний текст читайте в матеріалі: "Російські резерви, корейці, атаки на логістику ЗСУ. Що відбувається на Курському напрямку".