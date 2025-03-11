Експерт ЦОС Кевлюк: ЗСУ не будуть виводити з Курської області через загрозу для Сум
Угрупування Сил оборони не будуть відводити з Курської області, бо це принесе нові бойові дії на територію України. Таку думку в коментарі LIGA.net озвучив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.
Він побоюється, що ворог може знову почати вести бої в Сумській області.
"Російське угруповання перебуває в наступальній оперативній побудові. Таке угруповання продовжує рухатися рівно стільки, скільки зможе. Тобто до повного виснаження, знищення чи зупинки власним командуванням для переходу до оборони", – каже він.
Також експерт вважає, що ворог не припинить чинити тиск на цій ділянці фронту. Навпаки, росіяни будуть кидати туди всі наявні ресурси й завдавати максимального вогневого ураження авіацією, ракетами й "усім, що є під руками".
Повний текст читайте в матеріалі: "Російські резерви, корейці, атаки на логістику ЗСУ. Що відбувається на Курському напрямку".
- 7 березня 2025 року глава ЦПД Коваленко повідомив, що на прикордонних територіях Сумської області тривають складні бої. Його коментар з’явився після інформації про прорив росіян через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області.
- 8 березня ЦПД спростував інформацію про масовий прорив росіян на кордоні в Сумській області.
- Того ж дня українські журналісти повідомили, що росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу в районі Суджі. Таку ж тактику росіяни використали під час боїв за Авдіївку у 2024 році.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, аби закріпитися на околицях Суджі – й у них "дуже великі втрати". Потім з'явилося відео з ураженням окупантів.
- 10 березня головком Сирський заявив, що у Курській області немає загрози оточення українських сил.