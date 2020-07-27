Ельченко о военной помощи США: Будут продолжаться закупки Javelin

Посол Украины в США Владимир Ельченко отметил, что на Донбассе будут размещаться противотанковые комплексы Javelin с учетом минских договоренностей

Украина будет продолжать закупать американские противотанковые комплексы Javelin. Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

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Отвечая на вопрос, на какие поставки военной помощи Украина может еще рассчитывать, Ельченко сказал: "Будут продолжаться закупки Javelin, они есть в программе помощи на 2021 год. Кроме того, уже сейчас Javelin будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС. А это уже совсем другая расстановка сил".

Ельченко уточнил, что Украина будет размещать такое вооружение с учетом минских договоренностей.

"Сейчас на первое место я бы поставил модернизацию украинского флота. В прошлом году мы получили два корабля класса Island. А буквально на днях США согласовали продажу нам 16 скоростных катеров Марк VI, оснащенных всем необходимым оборудованием и даже пушками", - отметил посол.

По его словам, это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году, до этого времени они никому их не передавали.

"Теперь они будут в наших ВМС. Главная цель этого состоит в том, чтобы прекратить российское доминирование в Черном и Азовском морях, американцы это признают, понимают и поэтому помогают нам", - подчеркнул посол.

П ервая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Однако украинские военн ые еще ни разу не применили противотанковый ракетный комплекс, поскольку после их появления боевики перестали использовать танки

В конце декабря 2019 года Украина договорилась с США о поставке второй партии Javelin.

В конце февраля Минобороны США заключило с Ratheon контракт на производство противотанковых комплексов Javelin для американской армии, Украины и других стран.

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Арина Толина

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