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Энгельс и Рязань. ВСУ не согласовывают с США операции на территории России — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 09:46
Энгельс и Рязань. ВСУ не согласовывают с США операции на территории России — Пентагон - Фото
Бомбардировщик Ту-95 (Фото: ресурс оккупантов)

Украине не координирует с США возможные военные операции и удары по территории России. Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, комментируя недавние взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани. 

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По ее словам, она не может сказать, что Киев и Вашингтон постоянно общаются по поводу предстоящих ударов по россиянам. Она отметила, что контакты касаются военной помощи, в которой нуждается Украина. 

"Они принимают решения на местах, с точки зрения наведения, с точки зрения того, когда они проводят операцию. Мы предоставляем помощь в обеспечении безопасности. Так что нет, мы не обязательно были проинформированы или знали о каком-либо ударе в России", — заявила Сингх.

Представитель Пентагона подчеркнула, что за подробностями стоит обращаться напрямую к украинским военным. 

Смотрите также: В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки

Дмитро Гриниченко
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пентагон война удары по России
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