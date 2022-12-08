Энгельс и Рязань. ВСУ не согласовывают с США операции на территории России — Пентагон
Украине не координирует с США возможные военные операции и удары по территории России. Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, комментируя недавние взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани.
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По ее словам, она не может сказать, что Киев и Вашингтон постоянно общаются по поводу предстоящих ударов по россиянам. Она отметила, что контакты касаются военной помощи, в которой нуждается Украина.
"Они принимают решения на местах, с точки зрения наведения, с точки зрения того, когда они проводят операцию. Мы предоставляем помощь в обеспечении безопасности. Так что нет, мы не обязательно были проинформированы или знали о каком-либо ударе в России", — заявила Сингх.
Представитель Пентагона подчеркнула, что за подробностями стоит обращаться напрямую к украинским военным.
- Рано утром 5 декабря 2022 года прогремели взрывы на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" на окраине Рязани.
- Оккупанты обвинили Украину в "терроризме": на Банковой им ответили, как и в Воздушных силах. В украинской разведке заявили, что взрывы показывают деградацию военной инфраструктуры России.
- Заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не передавал Украине вооружения для ударов по аэродромам на территории РФ, но назвала украинцев "чрезвычайно" изобретательными.
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