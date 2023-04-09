Епифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской лавре

Глава Православной церкви Украины Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре. Об этом он рассказал Суспильному.

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По его словам, о времени проведения службы будет сообщено дополнительно, поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час.

"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", – сказал Епифаний.

Он также прокомментировал ситуацию с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата, которые не желают уходить из Лавры, несмотря на разорванные договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", – сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что украинизация Лавры – неизбежный процесс.

2 апреля митрополит УПЦ МП Онуфрий пренебрег требованием администрации заповедника Киево-Печерской лавры освободить территорию и провел литургию в лаврском Крестовоздвиженском храме.

Сегодня, 9 апреля, в Вербное воскресенье, ПЦУ провела службу в Трапезном храме Верхней лавры, а представители УПЦ МП провели литургию в Крестовоздвиженском храме Нижней лавры.

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Оксана Житнюк

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