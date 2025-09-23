Эрдоган не верит, что война России против Украины скоро закончится
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорое завершение российско-украинской войны. Такое мнение он высказал в интервью американскому каналу Fox News.
У турецкого президента спросили, верит ли он, что война РФ против Украины скоро завершится.
"Я не очень верю в это. Это нехорошо для мира. И мы, думая об этом таким образом, чувствуем тяжелую боль на сердце", — сказал Эрдоган.
Также лидер Турции рассказал о "важных отношениях" как с Россией, так и с Украиной.
"Мы никогда не хотим дистанцироваться от этих стран. Мы всегда придерживались мирного процесса как с Россией, так и с Украиной. Мы бы никогда не желали такой войны. Но, к сожалению, эта война унесла жизни миллионов людей. Россия понесла очень серьезные потери. Украина также понесла очень серьезные потери как в человеческом, так и в финансовом плане", — сказал он.
В то же время Эрдоган считает, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Он упомянул о финансовой помощи со стороны Европы, но отметил, что это не может продолжаться "вечно".
Президент Турции выразил надежду, что поддержка Украины будет продолжаться.
- 22 августа 2025 года сообщалось, что Турция может стать гарантом безопасности для Украины в морской компоненте.
- 28 сентября Эрдоган заявил, что с прекращением российско-украинской войны Турция будет продолжать делать вклад в безопасность Украины.
