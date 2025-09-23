Эрдоган не верит, что война России против Украины скоро закончится

Турецкий президент считает, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорое завершение российско-украинской войны. Такое мнение он высказал в интервью американскому каналу Fox News.

У турецкого президента спросили, верит ли он, что война РФ против Украины скоро завершится.

"Я не очень верю в это. Это нехорошо для мира. И мы, думая об этом таким образом, чувствуем тяжелую боль на сердце", — сказал Эрдоган.

Также лидер Турции рассказал о "важных отношениях" как с Россией, так и с Украиной.

"Мы никогда не хотим дистанцироваться от этих стран. Мы всегда придерживались мирного процесса как с Россией, так и с Украиной. Мы бы никогда не желали такой войны. Но, к сожалению, эта война унесла жизни миллионов людей. Россия понесла очень серьезные потери. Украина также понесла очень серьезные потери как в человеческом, так и в финансовом плане", — сказал он.

В то же время Эрдоган считает, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Он упомянул о финансовой помощи со стороны Европы, но отметил, что это не может продолжаться "вечно".

Президент Турции выразил надежду, что поддержка Украины будет продолжаться.

22 августа 2025 года сообщалось, что Турция может стать гарантом безопасности для Украины в морской компоненте.

28 сентября Эрдоган заявил, что с прекращением российско-украинской войны Турция будет продолжать делать вклад в безопасность Украины.